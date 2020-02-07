Толстой: получить российское гражданство станет намного проще

Для получения российского гражданства теперь не обязательно будет отказываться от иностранного. Кроме того, будет отменена норма об обязательном проживании в Российской Федерации в течение пяти лет для получения российского гражданства. Такие изменения в закон "О гражданстве РФ" намерено в ближайшем будущем внести российское правительство. Зампред Госдумы Петр Толстой прокомментировал для Sputnik эту инициативу.

"Решение о том, чтобы упростить процедуру вхождения в российское гражданство давно уже назрело. Его ждут сотни тысяч наших соотечественников. При активном участии депутатов Государственной думы, Комитета Государственной думы по СНГ и делам соотечественников это решение состоится", - отметил Толстой.

"Если граждане Украины, Белоруссии, Молдовы знают русский язык, то, к примеру, граждане Среднеазиатских республик русский язык знают хуже. Поэтому, возможно, что им придется сдать экзамен, чтобы претендовать на гражданство России", - заявил зампред Госдумы.

По словам политика, работа над проектом велась и в российском правительстве, и в администрации президента России, а конечной целью является упрощение сложной бюрократической процедуры, которая сегодня нужна, чтобы получить российское гражданство людям, приезжающим из бывших республик СССР. Как подчеркнул Толстой, до сих пор процедура получения российского гражданства была слишком трудоемкой. Сейчас она значительно упрощается, но главным требованием остается знание русского языка.

Толстой выразил надежду, что к лету, после утверждения закона, количество лиц, принявших гражданство России, увеличится, и люди, пожелавшие видеть Россию своей родиной, наконец обретут ее.

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