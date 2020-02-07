Толстой: получить российское гражданство станет намного проще

Для получения российского гражданства теперь не обязательно будет отказываться от иностранного. Кроме того, будет отменена норма об обязательном проживании в Российской Федерации в течение пяти лет для получения российского гражданства. Такие изменения в закон "О гражданстве РФ" намерено в ближайшем будущем внести российское правительство. Зампред Госдумы Петр Толстой прокомментировал для Sputnik эту инициативу.
"Решение о том, чтобы упростить процедуру вхождения в российское гражданство давно уже назрело. Его ждут сотни тысяч наших соотечественников. При активном участии депутатов Государственной думы, Комитета Государственной думы по СНГ и делам соотечественников это решение состоится", - отметил Толстой.
"Если граждане Украины, Белоруссии, Молдовы знают русский язык, то, к примеру, граждане Среднеазиатских республик русский язык знают хуже. Поэтому, возможно, что им придется сдать экзамен, чтобы претендовать на гражданство России", - заявил зампред Госдумы.
Толстой выразил надежду, что к лету, после утверждения закона, количество лиц, принявших гражданство России, увеличится, и люди, пожелавшие видеть Россию своей родиной, наконец обретут ее.
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