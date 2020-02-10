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Игорь Ковалев.
© Sputnik / Нина Зотина

"Россия своих не бросает": Ковалев о возвращении детей из Сирии

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200210/29143165/kovalev-siria-deti.html

Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев уверен, что эвакуация детей с Ближнего Востока — это не просто забота о своих гражданах, но и борьба с усилением международного терроризма за счет рекрутирования несовершеннолетних.

Из тюрем и неподконтрольных государству лагерей в Сирии вывезли 26 несовершеннолетних граждан РФ. Их временно разместили в Национальном исследовательском центре здоровья детей. Там они вместе с родственниками пробудут некоторое время, а потом разъедутся по разным регионам России.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что для эвакуации детей была проделана кропотливая работа, поскольку речь - о стране, где идет война, в некоторые районы даже невозможно попасть.

"Это очень сложная задача. И замечательно, что наше государство не бросает своих граждан и выполняет эту очень важную и значимую задачу, чтобы вернуть их на родину", — сказал Ковалев в эфире радио Sputnik.

Дети - главные жертвы войны в Сирии
© Sputnik / Elnur Salaev
Главные жертвы войны в Сирии - это дети
По его словам, это не просто забота о своих гражданах, но и предотвращение усиления международного терроризма, поскольку боеваики очень часто и целенаправленно используют детей в своих преступлениях, обучают их террористическим навыкам.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. С декабря 2018-го из Ирака эвакуированы 122 российских ребенка, из Сирии — восемь.

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