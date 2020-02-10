Солонников: США продолжат попытки помешать запуску "Северного потока-2"

Американские санкции могут коснуться немецких компаний, которые будут по этому газопроводу получать топливо, заявил для радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Заключительный этап работ по прокладке газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании будет осуществлен с помощью российского судна "Академик Черский". Это, пока что, единственное российское судно, обладающее необходимыми средствами для достройки газопровода "Северный поток-2". Оно полностью подходит под все параметры, изложенные в законодательстве Дании, где предстоит закончить работы по монтажу газопровода.

Остается опасность очередных санкций со стороны США, выступающих против завершения проекта, однако в данном случае, так как строительство осуществляется только усилиями российской стороны, они могут быть применены исключительно к самому судну и к компании, им владеющей, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Впрочем, по мнению эксперта, Штатам на данном этапе это малоинтересно, и с российских компаний они переключились на европейских получателей газа.

"Сейчас США рассматривает санкции, касающиеся потребителей российского газа. И это санкции не против строительства газопровода, а против его запуска и функционирования. Эти санкции могут коснуться немецких компаний, которые будут данный газ получать", - отметил Солонников.

По мнению эксперта, все дальнейшее затрагивает вопрос противостояния США и Западной Европы, в первую очередь – Германии. За очередным пакетом санкций стоит ни что иное, как попытка выкручивать руки, на этот раз, не России, а Западной Европе.

И в данный момент Трамп не собирается менять выбранную тактику дополнительных санкций и дополнительного облагания деньгами своих западноевропейских партнеров. Пока что эти партнеры пытаются сопротивляться, заключил Солонников.

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