Солонников: США продолжат попытки помешать запуску "Северного потока-2"

Заключительный этап работ по прокладке газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании будет осуществлен с помощью российского судна "Академик Черский". Это, пока что, единственное российское судно, обладающее необходимыми средствами для достройки газопровода "Северный поток-2". Оно полностью подходит под все параметры, изложенные в законодательстве Дании, где предстоит закончить работы по монтажу газопровода.
Остается опасность очередных санкций со стороны США, выступающих против завершения проекта, однако в данном случае, так как строительство осуществляется только усилиями российской стороны, они могут быть применены исключительно к самому судну и к компании, им владеющей, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Впрочем, по мнению эксперта, Штатам на данном этапе это малоинтересно, и с российских компаний они переключились на европейских получателей газа.
"Сейчас США рассматривает санкции, касающиеся потребителей российского газа. И это санкции не против строительства газопровода, а против его запуска и функционирования. Эти санкции могут коснуться немецких компаний, которые будут данный газ получать", - отметил Солонников.
По мнению эксперта, все дальнейшее затрагивает вопрос противостояния США и Западной Европы, в первую очередь – Германии. За очередным пакетом санкций стоит ни что иное, как попытка выкручивать руки, на этот раз, не России, а Западной Европе.
И в данный момент Трамп не собирается менять выбранную тактику дополнительных санкций и дополнительного облагания деньгами своих западноевропейских партнеров. Пока что эти партнеры пытаются сопротивляться, заключил Солонников.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK