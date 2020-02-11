Шаповалов: США проводят политику силового доминирования в мире

В своем отношении к Москве и Пекину Вашингтон будет руководствоваться концепцией, которая предусматривает агрессивные действия, заявил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Национальный центр контрразведки и безопасности США обнародовал новую стратегию, где формулируются задачи на ближайшие два года. Основными угрозами для Соединенных Штатов в этом документе названы Россия и Китай. Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что у Вашингтона нет никаких оснований говорить об угрозе, исходящей от Москвы.

"Россия проводит политику, не затрагивающую интересы США, Россия отстаивает свои собственные национальные интересы", - отметил Шаповалов.

Как заявил политолог, в то же время, действия Соединенных Штатов, такие, как принятие беспрецедентного военного бюджета, создание военных баз, разработка нового оружия, проведение постоянных масштабных военных учений у границ РФ являются угрозой интересам России.

"Данная ситуация, скорее всего, сохранится, потому что США на протяжении многих десятков лет проводят политику по силовому доминированию в мире", - сообщил Шаповалов.

К сожалению, результатом этой политики является эскалация напряженности в мире. И такой подход остается неизменным, вне зависимости от смены президентов и других сил на политической арене США.

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