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Диана Булгару
© Photo : Communication Department FA of Moldova

Булгару: футбольные таланты в Молдове будут искать в спецклассах

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200212/29172498/bulgaru-futbolnye-talanty-v-moldove-budut-iskat-v-spetsklassakh.html

В республике началась практическая реализация спецпроекта "Физкультура через футбол", с помощью которого организаторы надеются достичь сразу нескольких целей.

Федерация футбола задействует десятки учителей и тренеров в школах нескольких районов страны, планируется, что будут охвачены более 15 тысяч детей. Об этом заявила в эфире радио Sputnik Молдова менеджер проекта "Физкультура через футбол" Диана Булгару. 

По ее словам, в ходе реализации программы в федерации не забывают и о поиске молодых талантов. 

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"Мы сейчас разрабатываем программу для специализированных футбольных классов, которые будут в школах практически в каждом районе нашей республики. Вот там мы будет отбирать лучших детей, у которых есть данные, чтобы играть в футбол", - пояснила Булгару. 

Она отметила, что на данном этапе необходимо, чтобы ребята просто имели возможность практиковаться.

Пляжный футбол
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В дальнейшем, в рамках новой стратегии развития футбола, в стране будут создавать академии при Молдавской федерации футбола, рассказала собеседница.  

"Это будут больше центры для детей. Мы надеемся, что через эти программы в стране появится больше клубов массового футбола, где ребята будут иметь возможность просто приходить и играть", - добавила Булгару.

В Федерации рассчитывают, что все эти шаги в дальнейшем поспособствуют и развитию футбола на высшем уровне. 

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