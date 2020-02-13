Юшков: Польша пытается любым способом остановить "Северный поток – 2"

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в эфире радио Sputnik информацию о том, что Варшава затребовала документы по "Северному потоку-2".

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) затребовал у "Газпрома" информацию, касающуюся проекта "Северный поток — 2 "для проведения расследования. Уведомление от польского комитета было получено "Газпромом" 15 января.

Польская сторона выступила в адрес "Газпрома" и пятерых его партнеров – компаний OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - с обвинениями в том, что они принимали участие в финансировании строительства "Северного потока-2".

В ноябре стало известно, что Польша наложила штраф на французскую Engie в размере 44,7 миллиона долларов за отказ предоставить требуемую информацию. И "Газпрому", и Engie надо обратить внимание на то, что у польского антимонопольного комитета нет полномочий для рассмотрения подобных дел, отметил эксперт Игорь Юшков.

"Нигде не запрещено предоставлять кредит "Газпрому". Даже санкций таких нет. С какой стати польский антимонопольный орган решает вопрос о кредитовании французской компании и оператора Nord Stream 2, который не зарегистрирован в Польше?", - сказал Юшков.

По словам аналитика, здесь на самом деле вопрос состоит в том, будет ли "Газпром" предоставлять какие-то документы. Сначала необходимо решить вопрос о полномочиях польского антимонопольного органа.

Если бы эти вопросы "Газпрому" задавала антимонопольная служба всего Евросоюза, то это еще можно было бы понять, но требования, которые выдвигает только Варшава – это уже совсем другое. Задача Польши – любым способом остановить "Северный поток – 2", заключил Юшков.

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