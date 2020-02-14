Киреев: Запад уже не в состоянии вступать в диалог с остальным миром

Сегодняшняя конструкция глобальной безопасности, которая выстраивается исходя из представлений современных элит ЕС и значительной части политических элит США, не включает в себя Россию и Китай, считает политолог, сотрудник института "Новое общество" Владимир Киреев.

В Мюнхене открылась 56-я конференция по безопасности, одной из главных тем конференции станет обсуждение текущих кризисов в мире и Европе. Политолог, сотрудник института "Новое общество" Владимир Киреев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением относительно проблем современного мироустройства.

Как рассказал политолог, в ту конструкцию миропорядка, которая была построена на так называемых принципах глобального либерализма, такие страны, как Китай, Россия и еще ряд других государств не вписываются.

Происходит это потому, что у Западной Европы и США закончились ресурсы, которые двигали их экономику и политическую экспансию на протяжении двухсот последних лет. И Россию, и Китай уже оказалось невозможно "встроить" в свою систему, поэтому Западный мир пытается эти страны с помощью каких-то обходных маневров изолировать, либо торпедировать их внутреннюю стабильность.

"Такое в последние годы происходило с Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой, в какой-то степени и с Индией. На равных правах Запад не в состоянии вступать с ними в диалог, поскольку у него не хватает ресурсов, чтобы политически подчинить себе эти системы", - отметил Киреев.

Те страны, которые не вписываются в конструкцию безопасности либерального мира, являются самыми густонаселенными на планете. Речь идет о бурно развивающихся государствах, которые являются надеждой для экономического и политического будущего человечества.

В то же время, Западный мир испытывает острый кризис, как экономической, так и политической системы. И при этом не стремится понять и строить равноправный политический диалог с остальным миром, заключил политолог.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля, участие в ней примут около 800 делегатов, в том числе, 140 высокопоставленных лиц из различных государств. Ожидается, что в ходе конференции будут обсуждаться "горячие" политические темы, которые касаются равновесия сил на международной арене, усовершенствования системы международного права и решения вопросов, касающихся демократического мироустройства.

Для участия в конференции в Мюнхен отправился президент Республики Молдова Игорь Додон. Россия представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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