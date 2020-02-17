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Анна Рудицер
© Sputnik / Miroslav Rotari

Рудицер: рецепт удачного подкаста - усидчивость, диктофон и хорошая тема

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Тема:
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200217/29229879/ruditser-retsept-udachnogo-podkasta-usidchivost-diktofon-i-khoroshaya-tema.html

Медиаменеджер, руководитель проектов, руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер рассказала о тонкостях профессионального производства подкастов.

Мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение" провела в рамках программы SputnikPro в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер.

Подкастинг – это явление, стремительно набирающее популярность, которое пользуется все большим интересом аудитории. Мастер-класс был посвящен тому, что делать, если возникло желание попробовать себя в этом направлении, с чего начать, как выстроить работу, что такое подкастинг, из чего он в принципе состоит. Журналисты и блогеры получили знания о тонкостях работы в студии, о методах подбора оборудования для производства подкастов, о способах сотрудничества с рекламодателями и о продвижении контента.

"Мы постарались максимально практично и понятно разобрать, как это устроено. Есть ощущение, что люди планируют, если и не начать делать это прямо сейчас, то понаблюдать за этим явлением и попробовать что-то в будущем", - отметила Рудицер.

Микрофон в студии радио Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как подчеркнула эксперт, преимущество подкастинга состоит в том, что в принципе для производства контента не обязательно наличие дорогой техники и особые навыки. Все, что нужно на первом этапе, простой диктофон и интересная тема, о которой вы хотите рассказать пользователям. Не нужно быть ни суперспециалистом, ни профессиональным журналистом, достаточно уметь говорить на свою тему.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (21)

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