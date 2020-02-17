Камкин: немецкие "левые" не одобрили военные учения у границ России

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал инициативу немецких депутатов перестать оказывать поддержку в переброске войск на восток в рамках военных учений под руководством США.

Депутаты бундестага от Левой партии обратились к правительству Германии с призывом отказаться от запланированных в Европе в марте международных учений Defender-Europe под руководством Соединенных Штатов при участии НАТО. Вместо этого, подчеркивают представители Левой партии, власти ФРГ обязаны предпринять шаги к снижению напряженности на континенте.

Эксперт Александр Камкин отметил, что подобная антимилитаристская повестка характерна для партий левого толка. Это не первая антивоенная инициатива. Можно вспомнить, как в разгар выборов в бундестаг в 2017 году Мартин Шульц выступал с инициативой вывода американского ядерного оружия с территории Германии.

"Общие настроения в немецком обществе можно охарактеризовать как умеренно пацифистские или умеренно антимилитаристские. Милитаризация Восточной Европы под предлогом защиты от "российской угрозы" не находит большого понимания в немецком социуме", - заявил Камкин.

Кроме того, не следует забывать о том, что в 2021 году назначены выборы в бундестаг, и весьма вероятно, что партии Меркель придется уйти из власти, а ее место займет "красно-зеленая" коалиция, заключил эксперт.

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