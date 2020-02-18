Гусев: на месте крушения MH17 в Донбассе не было ни одного комплекса "Бук"

Политолог, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев рассказал в эфире радио Sputnik о том, что на сегодняшний день известно о катастрофе малазийского рейса MH17 в небе над Донбассом.

Через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом на окончательные выводы следствия. Политолог Александр Гусев отметил, что на Западе, в том числе в Нидерландах, на которые возложено расследование, бытует мнение, что во всем виновата Россия. На самом же деле, экспертам давно понятно, что очень много "фактов", доказывающих вину России, сфальсифицировано.

"Наши эксперты предлагали провести судебное разбирательство в отношении того, что произошло с MH17, но если голландцы убеждены в том, что за произошедшим стоит Россия и ополченцы Донбасса, то почему бы не привлечь данные, собранные российскими специалистами, и не провести судебные разбирательства на территории России?", - заявил Гусев.

Для специалистов, подчеркнул политолог, давно понятно, что никаких ЗРК "Бук" в районе крушения малазийского "Боинга" не было. Кроме того, в районе крушения лайнера было замечено несколько украинских военных самолетов, в частности, СУ-25. Есть также неопровержимые данные российских специалистов, что поражающие элементы, которые повредили самолет, свидетельствуют, что речь не идет о ракете, пущенной из ЗРК "Бук". Это, скорее всего, ракета "воздух-воздух" иностранного производства, вероятно, ракета израильского производства "Питон".

"Я как специалист могу сказать лишь одно: снимки с современных систем космических спутников, которые есть у России и США, давно получены, и они свидетельствуют, что в зоне гибели пассажирского авиалайнера находилось два военных самолета Украины, причем один из них – модернизированный СУ-25. Модернизацию он прошел в Грузии, и оснащен был именно легкими ракетами типа "Питон", - добавил Гусев.

Как отметил эксперт, современные системы обнаружения позволяют с высокой точностью определить нахождение в той или иной части земного шара, тем более, в зоне конфликтов, объектов такого рода, как СУ-25. Российская сторона неоднократно предлагала свою оценку и анализ того, что произошло. Но эти данные не берутся во внимание, российские предложения не рассматриваются, заключил Гусев.