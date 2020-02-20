Сафонов: Великобритания больше не хочет наплыва иностранных трудовых мигрантов

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал в эфире радио Sputnik о том, почему Великобритания вводит ограничения на въезд иностранной рабочей силы.

После окончания переходного периода, связанного с выходом из состава Евросоюза, Великобритания намерена прекратить предоставлять рабочие визы неквалифицированному персоналу из числа иностранных трудовых мигрантов. В первую очередь, иностранные граждане, претендующие на работу в Великобритании, должны будут обладать ученой степенью, либо иметь дефицитную на рынке труда специальность. Эксперт Александр Сафонов отметил, что связана такая мера прежде всего с переизбытком рабочей силы на рынке труда Великобритании, который является следствием невысоких темпов экономического роста. Ну а политики, думая о предстоящих выборах, хотят стабилизировать такую ситуацию.

"Общеевропейский рынок труда привел к тому, что в Великобритании, поскольку там достаточно высокий уровень доходов, отмечается наплыв людей из Восточной и Центральной Европы, тех, кто готов работать за более низкие деньги. И, конечно, есть проблема, что в страну стремится очень много выходцев из Северной Африки", - заявил Сафонов.

До сих пор Великобритания, бывшая членом Евросоюза, вынуждена была следовать тем правилам, которые диктует Евросоюз, выступающий за открытый рынок труда. И это, конечно, было серьезным ограничением для Великобритании, как политическим, так и социальным, для введения запретительных мер в отношении иностранной рабочей силы.

Так что первопричиной принятия нынешнего закона стал выход Великобритании из Евросоюза, а затем консерваторами была объявлена политика своеобразной изоляции экономики для повышения темпов экономического роста Великобритании. Таким образом консерваторы рассчитывают поднять уровень жизни и доходов граждан, с тем, чтобы закрепить целесообразность выхода страны из Евросоюза, полагает эксперт.

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