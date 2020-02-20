Сафонов: Великобритания больше не хочет наплыва иностранных трудовых мигрантов

После окончания переходного периода, связанного с выходом из состава Евросоюза, Великобритания намерена прекратить предоставлять рабочие визы неквалифицированному персоналу из числа иностранных трудовых мигрантов. В первую очередь, иностранные граждане, претендующие на работу в Великобритании, должны будут обладать ученой степенью, либо иметь дефицитную на рынке труда специальность. Эксперт Александр Сафонов отметил, что связана такая мера прежде всего с переизбытком рабочей силы на рынке труда Великобритании, который является следствием невысоких темпов экономического роста. Ну а политики, думая о предстоящих выборах, хотят стабилизировать такую ситуацию.
"Общеевропейский рынок труда привел к тому, что в Великобритании, поскольку там достаточно высокий уровень доходов, отмечается наплыв людей из Восточной и Центральной Европы, тех, кто готов работать за более низкие деньги. И, конечно, есть проблема, что в страну стремится очень много выходцев из Северной Африки", - заявил Сафонов.
Так что первопричиной принятия нынешнего закона стал выход Великобритании из Евросоюза, а затем консерваторами была объявлена политика своеобразной изоляции экономики для повышения темпов экономического роста Великобритании. Таким образом консерваторы рассчитывают поднять уровень жизни и доходов граждан, с тем, чтобы закрепить целесообразность выхода страны из Евросоюза, полагает эксперт.
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