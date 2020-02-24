Кулибаба: российская сторона готова поддержать молдавский спорт

Молдова и Россия намерены перейти к более тесному сотрудничеству в области спорта и защите прав спортсменов, убежден замглавы ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба.

В Кишиневе глава Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза подписал соглашение с российской делегацией из Общероссийского профсоюза спортсменов и работников спортивных организаций ПРОФСПОРТ по Санкт-Петербургу. Делегацию возглавил замглавы ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба.

Кулибаба рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, что соглашение между сторонами подразумевает двустороннее сотрудничество и поддержку, а точнее участие обеих сторон в разных конференциях, проведение спортивных состязаний, обмен опытом, информацией и другое.

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"Завтра у нас пройдут встречи на тех спортивных сооружениях, которые мы сегодня наметили. Мы должны понять что и как обстоит, насколько готовы эти сооружения стать площадками для проведения международных турниров", - уточнил Кулибаба.

По его словам, российским представителям нужно понимать, какие спортивные команды можно приглашать в Молдову, в каких именно областях спорта есть возможность сотрудничать.

"Мы в курсе, что у вас в начале мая открывается крупный спортивный объект. Знаем, что ожидаются международные соревнования", - добавил собеседник.

Он подчеркнул, что делегация 25 февраля намерена посетить около восьми спортивных объектов и проведет встречи с представителями разных спортивных федераций Молдовы.

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