Кулибаба: российская сторона готова поддержать молдавский спорт

В Кишиневе глава Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза подписал соглашение с российской делегацией из Общероссийского профсоюза спортсменов и работников спортивных организаций ПРОФСПОРТ по Санкт-Петербургу. Делегацию возглавил замглавы ПРОФСПОРТ Владимир Кулибаба.
Кулибаба рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, что соглашение между сторонами подразумевает двустороннее сотрудничество и поддержку, а точнее участие обеих сторон в разных конференциях, проведение спортивных состязаний, обмен опытом, информацией и другое.
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"Завтра у нас пройдут встречи на тех спортивных сооружениях, которые мы сегодня наметили. Мы должны понять что и как обстоит, насколько готовы эти сооружения стать площадками для проведения международных турниров", - уточнил Кулибаба.
По его словам, российским представителям нужно понимать, какие спортивные команды можно приглашать в Молдову, в каких именно областях спорта есть возможность сотрудничать.
"Мы в курсе, что у вас в начале мая открывается крупный спортивный объект. Знаем, что ожидаются международные соревнования", - добавил собеседник.
Он подчеркнул, что делегация 25 февраля намерена посетить около восьми спортивных объектов и проведет встречи с представителями разных спортивных федераций Молдовы.
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