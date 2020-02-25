Фельдман: мировую экономику губят фобии, боязнь коронавируса – одна из них

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал в эфире радио Sputnik, как коронавирус стал фактором торгово-имиджевой войны между США и Китаем.

Американские фондовые биржи отметились накануне резким падением, обрушившись более, чем на три процента. Эксперты связывают такой факт, прежде всего, с паникой, вызванной распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация с заболеванием в США находится под контролем, а Центр по мониторингу и профилактике заболеваний США тесно сотрудничает с ВОЗ по проблеме новой инфекции.

Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал ситуацию. Он отметил, что мировые биржевые игроки смотрят на Поднебесную и видя, что ее экономика находится в стагнации, что она замедляет темпы своего развития, они начинают сокращать объем инвестиций в китайскую экономику, в зарубежные компании. Соответственно, возникает эффект домино, когда негативные ожидания порождают еще более негативные прогнозы.

"Самое опасное для мировой экономики – это страхи. Та речь, с которой выступил Дональд Трамп, она в какой-то мере играет успокоительную роль. Он должен показать, что держит ситуацию под контролем, и мировые инвесторы должны ему поверить. Если поверят, тогда индексы стабилизируются и, возможно, поползут вверх", - заявил Фельдман.

Как считает эксперт, стабилизатором могло бы стать обещание от американских ученых, медиков разработать вакцину от коронавируса быстрее, чем это сделают китайцы. Это на сегодняшний день является одним из факторов торгово-имиджевой войны между Вашингтоном и Пекином. Китайцы пообещали протестировать вакцину на человеке в течение ближайших восьми месяцев. Следовательно, американцам это надо сделать до ноября, до выборов президента, тогда это могло бы стать бы мощнейшим аргументом электоральной кампании Трампа.

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