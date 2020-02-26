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Николай Долгополов
© Photo : gvardiya.ru

Долгополов: если Олимпиаду-2020 отменят, это подорвет олимпийское движение

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200226/29331707/dolgopolov-esli-olimpiadu-2020-otmenyat-eto-podorvet-olimpiyskoe-dvizhenie.html

Зам. главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о возможности отмены Олимпиады.

Международный Олимпийский комитет (МОК) допускает возможность отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса или переноса соревнований в другую, более безопасную часть света.

Попова: Молдова должна достойно выступить на Олимпийских играх в Токио
© Sputnik /
Попова: Молдова должна достойно выступить на Олимпийских играх в Токио

Спортивный журналист Николай Долгополов назвал эти разговоры несколько несвоевременными.

До лета, по словам эксперта, еще довольно много времени. Кроме того, никто еще и предположить не может, насколько быстро и в каких странах будет развиваться эпидемия.

На данный момент, как известно, ВОЗ еще не признал  ситуацию пандемией.

"Маловероятно, что кто-либо из стран, входящих в МОК, сумеет организовать Олимпиаду в оставшиеся сроки. А если Олимпиада будет отменена, то спортсменам и болельщикам придется распрощаться с привычным циклом Олимпиад. Однако вирусная угроза действительно существует, и предсказать, что произойдет, практически невозможно", - заявил Долгополов.

В Южной Корее, где должен был проходить чемпионат по настольному теннису, соревнования были отменены. В Италии все футбольные матчи проходят при пустых трибунах.

За всю историю Олимпиад, отметил Долгополов, никогда еще они не отменялись из-за риска болезни. Были только два случая отмены Игр – из-за Первой и Второй мировой войн. И если сейчас этот цикл вновь будет прерван, это сильно подорвет олимпийское движение, заключил спортивный журналист.

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