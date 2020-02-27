Захарова: США подпишут соглашение с талибами, Россия всегда была за диалог

Командующий силами США-НАТО в Афганистане Джон Николсон заявил в интервью афганской службе "Голоса Америки", что "Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать "Талибан". Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема в том, что, поддерживая эту организацию, они помогают группе, оправдывающей терроризм".
Эту цитату привела официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув при этом, что на конец февраля запланировано подписание соглашения между США и движением талибов о выводе иностранных войск из Афганистана.
"На 29 февраля намечено подписание соглашения между США и движением талибов, российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политики дипломатических методов урегулирования конфликтов в Афганистане, поддержке переговоров, которые должны открыть путь к диалогу о мире и достижению политического урегулирования в стране", - сообщила Захарова.
Специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, много лет озвучивающий российскую позицию, примет участие в церемонии подписания американо-талибского соглашения в качестве приглашенного гостя.
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