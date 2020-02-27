Захарова: США подпишут соглашение с талибами, Россия всегда была за диалог

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о том, что США, выступавшие с обвинениями в адрес России в поддержке движения "Талибан", теперь сами готовы сотрудничать с талибами.

Командующий силами США-НАТО в Афганистане Джон Николсон заявил в интервью афганской службе "Голоса Америки", что "Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать "Талибан". Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема в том, что, поддерживая эту организацию, они помогают группе, оправдывающей терроризм".

Эту цитату привела официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув при этом, что на конец февраля запланировано подписание соглашения между США и движением талибов о выводе иностранных войск из Афганистана.

"На 29 февраля намечено подписание соглашения между США и движением талибов, российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политики дипломатических методов урегулирования конфликтов в Афганистане, поддержке переговоров, которые должны открыть путь к диалогу о мире и достижению политического урегулирования в стране", - сообщила Захарова.

За эту самую позицию Россию не просто критиковали, ее пытались выставить страной, которая не поддерживает международное право и разрушает его, обвиняя чуть ли не в поддержке международного терроризма, отметила Захарова. Сейчас же эта позиция восторжествовала.

Специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, много лет озвучивающий российскую позицию, примет участие в церемонии подписания американо-талибского соглашения в качестве приглашенного гостя.

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