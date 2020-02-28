Мкртчян: какие убытки понесет туристическая отрасль из-за коронавируса

За тридцать лет таких убытков по причине массовых заболеваний, какие принесла нынешняя эпидемия коронавируса, туристическая отрасль еще не несла, заявил в эфире радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По прогнозам экспертов, убытки туристической отрасли от коронавируса нового типа COVID-19 могут составить не менее 22 миллиардов долларов, а если эпидемия не стихнет, то сумма может быть и гораздо более внушительной.

С начала века человечество пережило и атипичную пневмонию, и вирус Коксаки, и птичий грипп, но это были "цветочки" по сравнению с тем, с чем туристической отрасли пришлось столкнуться сейчас, полагает член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Есть не только прямые потери, такие, как пустые чартеры, пустой отель, но еще и косвенные – сувенирная продукция, система общественного питания, развлекательные мероприятия, театры, концертная деятельность", - отметил эксперт.

По его информации, в данный момент под угрозой срыва самая крупная туристическая выставка в Берлине, которая должны была начаться на следующей неделе.

Из-за угрозы коронавируса отменили Женевский автосалон.

Кроме того, скомкано прошел показ мод в Милане и карнавал в Венеции.

"И сколько еще мероприятий придется отменить или провести в "усеченном" формате, в масштабах, гораздо меньше запланированных, - неизвестно", - добавил Мкртчян.