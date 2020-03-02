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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo : РИСИ ТВ

Фитин: создание бесполетной зоны над Идлибом – естественная реакция Дамаска

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200302/29386159/fitin-sozdanie-bespoletnoy-zony-nad-idlib--estestvennaya-reaktsiya-damask.html

Руководитель центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин прокомментировал ситуацию в сирийской провинции, где центральные власти закрыли небо для воздушного сообщения.

С первого марта небо над Идлибом было закрыто для полетов авиации. Официальный Дамаск заявил при этом, что самолеты, которые войдут в данное воздушное пространство, будут сбиты. Эксперт Владимир Фитин полагает, что речь идет не мере психологического воздействия, поскольку происходят уже реальные действия.

"Два самолета сирийских сбито, шесть беспилотников турецких сбито с сирийской стороны, поэтому тут уже не до нагнетания, тем более что пока сохраняется возможность личной встречи двух президентов, на которую рассчитывают все, что она принесет позитивные результаты и снизит напряженность", -  заявил Фитин.

Встреча двух лидеров, российского и турецкого, должна состояться 5 марта. В ближайший четверг Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган смогут обсудить текущую ситуацию в Сирии.

Кремль.
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Наш ответ Эрдогану: реплика Кремля на заявление турецкого лидера по Сирии

Комментируя создание бесполетной зоны, Фитин отметил, что необходимость в закрытии неба над Идлибом – это естественная реакция Дамаска и его стремление не допустить авиацию чужой страны на свою территорию, тем более, если эти самолеты наносят удары по правительственным войскам.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как боевики одной из террористических группировок перешли в наступление на позиции сирийской армии. В ответ атакованная сторона открыли огонь, в перестрелке погибли 36 турецких военнослужащих, несколько десятков были ранены.

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