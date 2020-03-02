Фитин: создание бесполетной зоны над Идлибом – естественная реакция Дамаска

С первого марта небо над Идлибом было закрыто для полетов авиации. Официальный Дамаск заявил при этом, что самолеты, которые войдут в данное воздушное пространство, будут сбиты. Эксперт Владимир Фитин полагает, что речь идет не мере психологического воздействия, поскольку происходят уже реальные действия.
"Два самолета сирийских сбито, шесть беспилотников турецких сбито с сирийской стороны, поэтому тут уже не до нагнетания, тем более что пока сохраняется возможность личной встречи двух президентов, на которую рассчитывают все, что она принесет позитивные результаты и снизит напряженность", - заявил Фитин.
Встреча двух лидеров, российского и турецкого, должна состояться 5 марта. В ближайший четверг Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган смогут обсудить текущую ситуацию в Сирии.
Комментируя создание бесполетной зоны, Фитин отметил, что необходимость в закрытии неба над Идлибом – это естественная реакция Дамаска и его стремление не допустить авиацию чужой страны на свою территорию, тем более, если эти самолеты наносят удары по правительственным войскам.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как боевики одной из террористических группировок перешли в наступление на позиции сирийской армии. В ответ атакованная сторона открыли огонь, в перестрелке погибли 36 турецких военнослужащих, несколько десятков были ранены.
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