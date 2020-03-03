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Владислав Жемчугов
© Foto: из архива Жемчугова

Жемчугов: чем Россия может помочь в борьбе с коронавирусом

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200303/29401999.html

У отечественных специалистов есть огромный опыт противоэпидемических мероприятий, который пригодился бы и другим странам, подчеркнул в эфире радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В Иране сейчас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции и по тяжести течения заболевания. И, учитывая данные обстоятельства, в этих условиях Россия готова поделиться своим опытом и навыками как с Ираном, так и с другими странами, где все наработанное будет востребовано.

Микробиологи.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. 

Он напомнил, что в стране отлаженная система на государственном уровне, которая имеет столетний опыт борьбы с тяжелыми и особо опасными инфекциями.

Специалист перечислил, чем Россия конкретно может помочь другим странам в борьбе с инфекцией.

"Наработкой диагностических тест-систем, поставками необходимого оборудования, защитных боксов, масок и защитных костюмов для персонала, закрытых носилок для переноски пациентов", - сообщил Жемчугов. 

Также эксперт отметил, что у России есть опыт международного взаимодействия по сдерживанию тяжелых инфекций в странах Африки, где была организована работа по противодействию ВИЧ, туберкулезу и другим инфекциям. И знания российских специалистов в этой области могут быть применены в любой стране, которая будет страдать от тяжелых заболеваний.

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