Рыков: США снова ужесточают санкции против "Северного потока-2"

Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал в эфире радио Sputnik введение новых мер против "Северного потока-2".

Вашингтон готов еще больше ужесточить ограничительные меры против компаний, которые могли бы участвовать в завершении строительства "Северного потока".

К примеру, фирмы, засыпающие камнями и щебенкой уже построенный газопровод, могут также попасть под действие этих санкций.

В то же время, работа, которую они выполняют, очень важна с точки зрения безопасности, экологии и прочих требований, применяющихся к строящимся объектам такого рода, как газопровод, рассказал эксперт Юрий Рыков.

"Соединенными Штатами взята стратегия на поддержку Украины и на осуществление транзита всего потока газа через Украину", - отметил Рыков.

Ранее стало известно, что власти США обсудили с руководством украинского "Нафтогаза" дополнительные санкции в отношении российского газопровода.

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