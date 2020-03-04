22:08 04 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.54
  • RUB0.26
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
facebook/ Юрий Рыков

Рыков: США снова ужесточают санкции против "Северного потока-2"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
94 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200304/29414331/usa-snova-uzhestochayut-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html

Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал в эфире радио Sputnik введение новых мер против "Северного потока-2".

Вашингтон готов еще больше ужесточить ограничительные меры против компаний, которые могли бы участвовать в завершении строительства "Северного потока".

Игорь Юшков
© Sputnik /
Юшков: Польша пытается любым способом остановить "Северный поток – 2"

К примеру, фирмы, засыпающие камнями и щебенкой уже построенный газопровод, могут также попасть под действие этих санкций.

В то же время, работа, которую они выполняют, очень важна с точки зрения безопасности, экологии и прочих требований, применяющихся к строящимся объектам такого рода, как газопровод, рассказал эксперт Юрий Рыков. 

"Соединенными Штатами взята стратегия на поддержку Украины и на осуществление транзита всего потока газа через Украину", - отметил Рыков.

Ранее стало известно, что власти США обсудили с руководством украинского "Нафтогаза" дополнительные санкции в отношении российского газопровода. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Солонников: США продолжат попытки помешать запуску "Северного потока-2"
Дробницкий: зачем США вводить новые санкции против "Северного потока-2"
Попытка сорвать строительство "Северного потока – 2": очередной промах Трампа


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
Реки Молдовы кто превратил Бык в ядовитый поток
Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться