Рыков: США снова ужесточают санкции против "Северного потока-2"

Вашингтон готов еще больше ужесточить ограничительные меры против компаний, которые могли бы участвовать в завершении строительства "Северного потока".
К примеру, фирмы, засыпающие камнями и щебенкой уже построенный газопровод, могут также попасть под действие этих санкций.
В то же время, работа, которую они выполняют, очень важна с точки зрения безопасности, экологии и прочих требований, применяющихся к строящимся объектам такого рода, как газопровод, рассказал эксперт Юрий Рыков.
"Соединенными Штатами взята стратегия на поддержку Украины и на осуществление транзита всего потока газа через Украину", - отметил Рыков.
Ранее стало известно, что власти США обсудили с руководством украинского "Нафтогаза" дополнительные санкции в отношении российского газопровода.
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