21:47 05 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Военный эксперт Иван Коновалов
из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов: гиперзвуковое оружие сейчас - главный мировой тренд

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
37 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200305/29429233/ehkspert-o-giperzvukovom-oruzhii-samyj-glavnyj-trend.html

Москва не видит проблемы в том, что США испытывают гиперзвуковое оружие, заявил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Процесс создания нового вида вооружений неостановим, а ведущие страны мира имеют право работать над теми типами и боевыми системами, которые они считают наиболее предпочтительными для своей обороноспособности. Такого мнения придерживается политолог Иван Коновалов.

"Гиперзвуковое оружие – это сейчас самый главный тренд. Все, кто имеет финансовые и технические возможности, этим занимаются. Прежде всего, это Россия, которая всех далеко обошла, ее пытаются догонять американцы, в этом направлении работают Китай и другие страны. Остановить это нельзя", - отметил Коновалов.

Tomahawk missile
© CC BY 2.0 / Allie_Caulfield / 2008-03-16 Camden 048 Battleship USS New Jersey
"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракеты
По мнению эксперта, единственное, что можно противопоставить новым видам вооружений - это создавать лучшие системы, чтобы потенциальный противник всегда был в позиции отстающего.

Это единственный выход, полагает Коновалов.

Ранее Вашингтон выразил намерение протестировать гиперзвуковое оружие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

"Теперь догоняют нас": Путин рассказал об уникальном оружии России - видео
Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие - видео
Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний
Новейшая боевая машина "Деривация" проходит испытания - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Российские танкисты разгромили условного противника в Кемеровской области
Российские танкисты разгромили условного противника
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться