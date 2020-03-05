Коновалов: гиперзвуковое оружие сейчас - главный мировой тренд

Процесс создания нового вида вооружений неостановим, а ведущие страны мира имеют право работать над теми типами и боевыми системами, которые они считают наиболее предпочтительными для своей обороноспособности. Такого мнения придерживается политолог Иван Коновалов.
"Гиперзвуковое оружие – это сейчас самый главный тренд. Все, кто имеет финансовые и технические возможности, этим занимаются. Прежде всего, это Россия, которая всех далеко обошла, ее пытаются догонять американцы, в этом направлении работают Китай и другие страны. Остановить это нельзя", - отметил Коновалов.
Это единственный выход, полагает Коновалов.
Ранее Вашингтон выразил намерение протестировать гиперзвуковое оружие.
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