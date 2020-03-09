Биолог: может ли рыба являться источником коронавирусной инфекции

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал в эфире радио Sputnik, можно ли заразиться коронавирусом через рыбу.

Китайское правительство, обеспокоенное эпидемией коронавирусной инфекции в стране, вынуждено было пойти на такой шаг, как запрет населению употреблять в пищу мясо диких животных. Единственными животными, не попавшими под этот запрет, стали лягушки и отдельные виды черепах. Причиной запрета стало мнение ряда ученых, что именно животные могли стать первичным источником коронавирусной инфекции нового типа. В научной среде нет точного ответа, каким образом это произошло и какое именно животное спровоцировало начало вспышки заболевания среди людей. "Виновниками" называли летучих мышей, змей, панголинов.

Что же касается рыбы, то, как отметил доктор биологических наук Альберт Ризванов, заразиться коронавирусной инфекцией через нее нельзя, но это не значит, что рыба – стопроцентно безопасный продукт.

"Вирусы, которые живут в млекопитающих, не могут заражать рыбу. То есть, через рыбу точно не заразишься коронавирусом. А вот что касается качества рыбы, то есть очень большие вопросы к рыбе, выращенной в неволе", - заявил Ризванов.

Как сообщил эксперт, очень важен микробиологический контроль рыбы, выращиваемой в фермерских хозяйствах. В частности, в Норвегии, где широко распространено выращивание рыбы в неволе, за счет массового применения антибиотиков, искусственных добавок и кормов, есть претензии к качеству и безопасности продукции.

"Выловленная в естественных условиях рыба отличается в лучшую сторону с точки зрения инфекционной безопасности, чем выращенная в хозяйствах. Не все хозяйства, к сожалению, в этом плане благополучны", - заключил Ризванов.

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