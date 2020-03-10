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Ветеран Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев
Царь Град ТВ

Кошелев: США оставят в Афганистане базы или частные войска

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200310/29480043/coshelev-afganistan-voiska.html

Выведут ли американцы всех своих военнослужащих из Афганистана, об этом рассказал полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

Официальный Вашингтон заявил, что начал выводить свои войска из Афганистана в рамках недавнего мирного соглашения с движением Талибан.

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020.
© AFP 2019 / GIUSEPPE CACACE
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Заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в комментарии для радио Sputnik отметил, что США не полностью выходят из Афганистана, они оставят свои военные базы в этой стране.

"Свежо предание, да верится с трудом. Я думаю, что не будет окончательного вывода. В Афганистане, наверняка, останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями", - отметил эксперт.

По словам собеседника, иного результата в отношениях США и Афганистана и не стоит ожидать.

Делегация США и представители талибов подписали мирное соглашение 29 февраля. Оно предполагает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

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