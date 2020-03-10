Кошелев: США оставят в Афганистане базы или частные войска

Выведут ли американцы всех своих военнослужащих из Афганистана, об этом рассказал полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

Официальный Вашингтон заявил, что начал выводить свои войска из Афганистана в рамках недавнего мирного соглашения с движением Талибан.

Заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в комментарии для радио Sputnik отметил, что США не полностью выходят из Афганистана, они оставят свои военные базы в этой стране.

"Свежо предание, да верится с трудом. Я думаю, что не будет окончательного вывода. В Афганистане, наверняка, останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями", - отметил эксперт.

По словам собеседника, иного результата в отношениях США и Афганистана и не стоит ожидать.

Делегация США и представители талибов подписали мирное соглашение 29 февраля. Оно предполагает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

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