Кошелев: США оставят в Афганистане базы или частные войска

Официальный Вашингтон заявил, что начал выводить свои войска из Афганистана в рамках недавнего мирного соглашения с движением Талибан.
Заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в комментарии для радио Sputnik отметил, что США не полностью выходят из Афганистана, они оставят свои военные базы в этой стране.
"Свежо предание, да верится с трудом. Я думаю, что не будет окончательного вывода. В Афганистане, наверняка, останутся американские базы или определенные силы, представленные частными военными компаниями", - отметил эксперт.
По словам собеседника, иного результата в отношениях США и Афганистана и не стоит ожидать.
Делегация США и представители талибов подписали мирное соглашение 29 февраля. Оно предполагает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK