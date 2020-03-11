Глава Евразийского банка развития: Молдове предстоит набраться терпения

Официальный Кишинев выразил заинтересованность в более плотном взаимодействии с Евразийским банком развития.

Возможность членства Молдовы в этой организации обсуждались в ходе видеомоста Sputnik Москва – Кишинев – Ереван – Минск на тему: "Региональная интеграция, сотрудничество Евразийского банка развития со странами ЕАЭС".

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов отметил, что не берется давать оценку политической ситуации, которая складывается между Россией и Молдовой, но, видит, что на уровне взаимодействия первых лиц обеих стран все очень комфортно.

"Игорь Додон совсем недавно посетил Россию, и в России у него только сверхдружеские отношения. На мой взгляд, все, что связано с оформлением пожелания Молдовы о сотрудничестве с Евразийским банком развития, это определенная бюрократическая процедура, не до конца соорганизованный процесс между всеми акционерами, их у нас все-таки шесть", - заявил Бельянинов.

По словам главы ЕАБР, молдавской стороне пока предстоит набраться терпения. Со своей стороны, руководство банка, как исполнительного органа, эту работу готово организовать. Бельянинов также выразил надежду, что в этом году все-таки удастся добиться результата.

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