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Бельянинов Андрей Юрьевич
© Sputnik / NINA ZOTINA

Глава Евразийского банка развития: Молдове предстоит набраться терпения

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200311/29497802/glava-evraziyskogo-banka-razvitiya-moldova-predstoit-nabratsya-terpeniya.html

Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов прокомментировал возможность приема нашей республики в число акционеров банка.

Официальный Кишинев выразил заинтересованность в более плотном взаимодействии с Евразийским банком развития.

Бельянинов Андрей Юрьевич и Крайний Андрей Анатольевич
© Sputnik / NINA ZOTINA
Вступление Молдовы в Евразийский банк развития: на чьей стороне мяч

Возможность членства Молдовы в этой организации обсуждались в ходе видеомоста Sputnik Москва – Кишинев – Ереван – Минск на тему: "Региональная интеграция, сотрудничество Евразийского банка развития со странами ЕАЭС".

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов отметил, что не берется давать оценку политической ситуации, которая складывается между Россией и Молдовой, но, видит, что на уровне взаимодействия первых лиц обеих стран все очень комфортно.

"Игорь Додон совсем недавно посетил Россию, и в России у него только сверхдружеские отношения. На мой взгляд, все, что связано с оформлением пожелания Молдовы о сотрудничестве с Евразийским банком развития, это определенная бюрократическая процедура, не до конца соорганизованный процесс между всеми акционерами, их у нас все-таки шесть", - заявил Бельянинов.

По словам главы ЕАБР, молдавской стороне пока предстоит набраться терпения. Со своей стороны, руководство банка, как исполнительного органа, эту работу готово организовать. Бельянинов также выразил надежду, что в этом году все-таки удастся добиться результата.

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