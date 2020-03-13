Фельдман: коронавирус давно стал глобальной проблемой человечества

Кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман прокомментировал заявления Китая, что США намеренно завезли в Ухань COVID-19.

Утверждение принадлежит представителю пекинского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяню. Он написал в своем твиттере, что "США должны все нам объяснить!".

Кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в комментарии для радио Sputnik отметил, что коронавирус давно стал глобальной проблемой человечества, Пекин не хочет попасть в мировую историю как источник COVID-19.

"Китаю хочется указать в этой ситуации на американцев, американцам - на Россию, которая, с их точки зрения, вообще всегда виновата во всем", - сказал эксперт.

По его мнению, нельзя исключать долю истины в словах китайского дипломата, который обвинил США в распространении коронавируса.

"Китай делает очень осторожно какие-то заявления, когда дело касается международной политики. Если из уст китайского дипломата прозвучали такие слова, значит, он имел определенную фактуру", - подчеркнул он.

Фельдман напомнил, что американские лаборатории есть и на постсоветском пространстве.

"Они детально изучают разного рода биологические признаки и особенности людей, проживающих по всему миру, потому что для Америки весь мир - это зона влияния и интересов, и в каком-то смысле конкуренты", - сказал эксперт.

Фельдман отметил, что США сами спровоцировали Китай на обвинения.

"Речь идет о том, что у двух военных, которые изначально считались умершими от гриппа, после вскрытия обнаружился коронавирус. Получается, что это и есть те самые "нулевые" пациенты, которые заболели еще раньше, чем эпидемия начала распространяться в Ухане. Это веский аргумент", - заключил Фельдман.

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