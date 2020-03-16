Коренев: китайская экономика покатилась вниз

Показатели китайской экономики ухудшились из-за коронавируса, который практически парализовал многие производственные мощности, сообщает Reuters. Но причина не только в этом, такую точку зрения высказал в эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. Экономические проблемы у Китая начались раньше, уверен экономист.

"Китай замедляется в части экономического развития уже несколько лет подряд, было время роста ВВП по девять процентов в год. По результатам прошлого года они опустились ниже шести процентов и стало ясно, что экономика немного "остывает", она не могла поддерживать постоянно столь высокие темпы", - сказал эксперт.

Проблемы экономического развития существовали не только у Китая – это стало глобальным явлением.

"В мировой экономике тоже накопились проблемы, и не один Китай оказался в области снижения – по ЕС все не очень хорошо, снижение промпроизводства показали Франция и Германия. Что неприятно – не срабатывают монетарные методы стимулирования экономики. То есть понижение ставок не дает эффекта, да, в общем-то, и понижать уже некуда. Печатать деньги центробанки стараются, но это тоже тупиковый вариант, а снижать налоги не все готовы", - отметил Коренев.

По всей видимости эпидемия коронавируса совпала с некоторой общемировой экономической стагнацией.

"В мировой экономике назрели существенные проблемы, которые должны были вылиться если не в полноценный кризис, то, по крайней мере, в какой-то период рецессии... Оснований вернуться туда, где мы были даже месяц назад, точно нет. Либо вбок, либо вниз. Но вверх – маловероятно", ‒ резюмировал экономист.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK