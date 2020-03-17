Гусев: скрывать правду о коронавирусе нельзя

Власти РФ вскоре наладят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе и через социальные сети. Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, сообщает РИА Новости.

Актуальность данного нововведения в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Это принципиально важно и это уже есть в других странах. Во-первых, нужно не скрывать информацию о распространении вируса по стране, о количестве зараженных коронавирусом. Все это нужно обнародовать и нельзя утаивать от населения" – сказал эксперт.

Любая попытка скрыть информацию в глобальном мире обречена на провал, уверен эксперт.

"Все это конечно нервирует население во всех странах, но, когда мы говорим о пандемии, в которую вовлечены многие страны мира, скрывать эту информацию не только нельзя, это просто бессмысленно делать", - отметил Гусев.

Вместе с тем аналитик считает, что россияне несколько иначе, чем европейцы относятся к пандемии, в силу исторических причин.

"Российских граждан пугать коронавирусом – все равно, что пугать тараканами. Думаю, большинство россиян прекрасно осознает последствия этой болезни. С другой стороны, мы уже столько всего пережили в жизни, что этот коронавирус для российских граждан не выглядит столь удручающим как для итальянцев или немцев", - резюмировал аналитик.

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