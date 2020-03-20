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Станислав Рынкевич
© Photo : twitter / Станислав Рынкевич

Рынкевич: перенос ЕВРО-2020 на следующий год – это логично

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200320/29601012/rynkevich-perenos-euro-2020-na-sleduyuschiy-god--eto-logichno.html

Спортивный журналист Станислав Рынкевич прокомментировал в эфире радио Sputnik вмешательство коронавриуса в спортивные события.

Плохие новости для всех любителей футбола - COVID-19 помешал ЕВРО-2020. Чемпионата Европы по футболу в этом году не будет. Такова объективная необходимость и с этим ничего поделать нельзя. Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА.

Но существует еще одна проблема – нужно каким-то образом завершить клубные турниры, именно об этом в эфире радио Sputnik рассказал спортивный журналист Станислав Рынкевич.

"ЕВРО-2020 перенесут, потому что все эти турниры, не менее важные для футболистов и болельщиков, нужно каким-то образом закончить. Если оставить ЕВРО-2020, понадеявшись, что эпидемия пойдет на спад, то их просто негде будет доигрывать", - сказал эксперт.

Журналист отметил, что незавершенные клубные турниры могут посеять хаос во всей организации футбола и стать ударом для фанатов. 

Кубок Европы для национальных команд.
© Sputnik / Антон Денисов
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Для болельщиков Ливерпуля, которые своего чемпионского титула ждали многие десятилетия, станет страшным шоком, если в Англии по примеру Италии решат, что сезон не будет доигран и не будет назначен чемпион. И для всей Англии это станет очень неприятной ситуацией", - отметил Рынкевич.

Как только пандемия пойдет на спад, стабилизируется и ситуация с футболом, уверен эксперт.

"После перенесения ЕВРО-2020 на следующий год, этим летом, если все будет хорошо, обязательно нужно доиграть клубные турниры. Но в любом случае возникает много трудностей, которые нужно преодолевать, согласовывая со многими организациями. Главная проблема – никто не может предсказать, когда именно закончится карантин. Поэтому с долгосрочным планированием возникают проблемы", - резюмировал журналист.

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