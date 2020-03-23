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Игорь Юшков
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Юшков: цена на нефть сейчас нестабильна и остро реагирует на информацию

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200323/29627115/yushkov-tsena-na-neft-seychas-nestabilna-i-ostro-reagiruet-na-informatsiyu.html

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности прокомментировал в эфире радио Sputnik падение цены на нефть.

На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть вновь серьезно упали - на 8–9%. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал виновных в обрушение рынка нефти. Он заявил, что Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, но с этой инициативой выступили арабские партнеры.

Цена на нефть сейчас нестабильна и остро реагирует на информационные волны – об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности.  

"Сейчас все начинают реагировать на каждый информационный повод, появилась информация, что США каким-то образом пытаются включиться в сделку по ограничению добычи. Версия довольно фантастическая, но рынок на это среагировал", - сказал эксперт.

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Добыча нефти, архивное фото
© CC0 / ptra / Pixabay
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"Новость о том, как развивается коронавирус и о том, что все больше стран вводят жесткие меры и карантин, подразумевающий отсутствие перемещения, приводит к тому, что потребление нефтепродуктов снижается. И на этом фоне цена падает еще больше", - объяснил Юшков.

Вместе с тем Юшков уверен, что сильного и долговременного падения цен не будет.

"Цена ниже 20 долларов вряд ли будет держаться долго – такое было буквально один день. В дальнейшем все будут наблюдать за спросом в Китае и падением добычи сланцевой нефти в США. Именно эти два фактора станут самыми важными", - резюмировал аналитик.

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