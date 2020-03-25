Пшеничников: коронавирус бьет по единству ЕС

Лидеры стран ЕС намерены 26 марта по видеосвязи обсудить действия Евросоюза в нынешней ситуации с распространением коронавируса. Аналогичный саммит, состоявшийся несколько дней назад, показал, что отношения внутри ЕС обострились.

Оказалось, что нет никакой европейской солидарности, в Европе каждый сам за себя, - по крайней мере так считает эксперт Российского Института Стратегических Исследований Игорь Пшеничников.

"Президент Франции Макрон выступил за общую скоординированную фискальную политику, что смягчило бы экономические последствия кризиса, который ожидается в результате пандемии. Франция считает недостаточным то, что каждая страна должна противостоять последствиям экономического кризиса из-за короновируса только своими собственными средствами", - сказал эксперт.

Позиция Германии абсолютно иная, утверждает аналитик.

Он отмечает, что Меркель возглавляет страны, которые подозревают, что заявления Макрона и его сторонников являются лишь попыткой ослабить фискальную дисциплину и заставить перераспределить потоки бюджетных ресурсов от богатых стран ЕС к более бедным.

"Налицо то, что богатые страны ЕС не намерены проявлять солидарность с другими странами, наиболее пострадавшими на данный момент от коронавируса, такими как Италия", - отметил Пшеничников.

Окончание пандемии – это еще и конец Евросоюзу в его нынешнем виде, считает эксперт. ЕС станет другим.

"После всеобщего глобального "выздоровления" от коронавируса Евросоюз может предстать в новом виде, если вообще сохранится в нынешнем обличии. Пандемия может закончиться полным разбродом в Евросоюзе", - резюмировал аналитик.

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