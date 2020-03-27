Смолин: сейчас было бы логичным Западу наладить отношения с Россией

Сказано в эфире Смолин: сейчас было бы логичным Западу наладить отношения с Россией

Немедленно прекратить конфронтацию с Россией и снять санкции на фоне драматической ситуации в Европе из-за пандемии COVID-19 призвал власти ФРГ и ЕС депутат Бундестага, немецкий политик из партии "Левые" Александр Ной, об этом сообщает РИА-Новости.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, заявил в эфире радио Sputnik, что это вполне разумный подход.

"С точки зрения солидарности людей в сложные моменты, особенно - когда такие эпидемии касаются всех, логично было бы прекратить любые, в том числе и политические дрязги. Снять барьеры и ограничения", - сказал Смолин.

Аналитик считает, что на Европу сильно воздействуют США.

"Было бы логично улучшить отношения с Россией, никаких проблем у нас с Германией нет. Это был "прогиб" со стороны ЕС в отношении своего союзника США. Логики в продолжении давления на Россию, особенно в такой сложный момент, сейчас нет", - отметил эксперт.

Вместе с тем, Смолин считает, что надеяться на сильное сближение Запада и России не стоит, даже во время таких драматических событий.

"Я все же думаю, что, к сожалению, все эти политические дрязги, которые начал Европейский Союз совместно с США, будут и дальше продолжаться. Осознания единства и солидарности не распространяется на Россию. Россия на Западе воспринимается как враг, и даже если ЕС полностью погрузится в эпидемию, то это не подтолкнет их правительства налаживать отношения с Россией", - резюмировал Смолин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK