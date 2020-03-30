Беляев: цены на нефть останутся низкими в течение ближайших месяцев

Сказано в эфире Беляев: цены на нефть останутся низкими в течение ближайших месяцев

С начала года цены на нефть упали более, чем в два раза. Специалисты отмечают, что впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель. На снижение цены на нефть влияют сразу несколько факторов. Один из них - это разногласия внутри сделки ОПЕК+, или даже, возможно, распад этого соглашения из-за того, что не удалось дочтичь консенсуса по удержанию цены на нефть на определенном уровне.

"Мы видим, что по некоторым сортам нефти были сообщения даже об отрицательной цене. Теперь все будет зависеть от того, каким будет мирове экономическое развитие. Пока прогнозы на этот счет не очень оптимистичны. Ближайшие перспективы указывают на то, что потребление нефти сейчас находится на очень низком уровне", - подчеркнул Беляев.

Однако, основной фактор - это снижение темпов роста мировой экономики, а то и даже угроза абсолютного снижения темпов роста и переход экономики в депрессивное состояние. МВФ уже объявил о том, что мировая экономика вползает в депрессию. Ну и, кроме того, многие страны на волне подешевевшей нефти начали запасать большие ее количества впрок, заполнив практически все свои емкости, из-за чего производство нефти в самое ближайшее время может натолкнуться на физическое ограничение в потреблении нефти. Все эти факторы в совокупности и стали причиной того, что цены на нефть обрушились, отметил экономист Михаил Беляев.

По мнению экономиста, внутри ОПЕК вряд ли удастся договориться об удержании цены на определенном уровне. Поэтому мировой экономике предстоит в течение ближайших месяцев существовать в условиях низких цен на нефть. Вечно эта депрессия продолжаться не может, однако, сообщил Беляев, процесс восстановления займет никак не меньше полугода. Тогда стоит ожидать возвращения цен к более комфортным показателям - в районе 40 долларов за баррель, добавил эксперт.

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