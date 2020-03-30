Беляев: цены на нефть останутся низкими в течение ближайших месяцев

С начала года цены на нефть упали более, чем в два раза. Специалисты отмечают, что впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель. На снижение цены на нефть влияют сразу несколько факторов. Один из них - это разногласия внутри сделки ОПЕК+, или даже, возможно, распад этого соглашения из-за того, что не удалось дочтичь консенсуса по удержанию цены на нефть на определенном уровне.
"Мы видим, что по некоторым сортам нефти были сообщения даже об отрицательной цене. Теперь все будет зависеть от того, каким будет мирове экономическое развитие. Пока прогнозы на этот счет не очень оптимистичны. Ближайшие перспективы указывают на то, что потребление нефти сейчас находится на очень низком уровне", - подчеркнул Беляев.
По мнению экономиста, внутри ОПЕК вряд ли удастся договориться об удержании цены на определенном уровне. Поэтому мировой экономике предстоит в течение ближайших месяцев существовать в условиях низких цен на нефть. Вечно эта депрессия продолжаться не может, однако, сообщил Беляев, процесс восстановления займет никак не меньше полугода. Тогда стоит ожидать возвращения цен к более комфортным показателям - в районе 40 долларов за баррель, добавил эксперт.
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