Фельдман: и Россия, и США заинтересованы в повышении цены на нефть

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал в эфире радио Sputnik, какая цена на нефть была бы сегодня оптимальной для мирового рынка.

Сказано в эфире Фельдман: и Россия, и США заинтересованы в повышении цены на нефть

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонную беседу, одной из тем которой стало обрушение цен на нефтяном рынке. В результате обмена мнениями, главы обоих государств договорились о необходимости двусторонних консультаций по этому вопросу на уровне министров энергетики. Политолог Павел Фельдман отметил, что такие низкие цены на нефть, как сейчас, в принципе, не выгодны ни России, ни США.

"Да, низкие цены на нефть позволяют США развивать экономику, и рядовому потребителю приятно, когда топливо дешевеет, но у Трампа во время его предвыборной кампании были серьезные договоренности со сланцевыми нефтяниками, которые сейчас просят его вмешаться в ситуацию", - заявил Фельдман.

Как сообщил эксперт, Трамп пытался повлиять на саудитов и убедить их не обрушивать цены до настолько низких значений, и в данном случае интересы и американских нефтяников, и российской стороны совпадают.

"Трампа устроила бы цена 40-45 долларов за баррель, что позволило бы и сланцевикам развиваться, и рядовому потребителю получать дешевые нефтепродукты", - заявил Фельдман.

Что же касается интересов саудитов, то, как полагает эксперт, в данный момент саудиты сами осознали необходимость повышения цены на нефть. Дело в том, что в саудовском бюджете заложена значительно более высокая цена за баррель нефти. Кроме того, Саудовская Аравия скупает у США большие объемы вооружения, что позволяет Трампу оказывать на саудитов определенное давление с целью поднять цены на нефть до разумного предела.

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