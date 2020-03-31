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Политолог Павел Фельдман
ИСИП РУДН

Фельдман: и Россия, и США заинтересованы в повышении цены на нефть

Сказано в эфире
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200331/29720683/feldman-i-russia-i-usa-zainteresovany-v-povyshenii-tseny-na-neft.html

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал в эфире радио Sputnik, какая цена на нефть была бы сегодня оптимальной для мирового рынка.

Сказано в эфире
Фельдман: и Россия, и США заинтересованы в повышении цены на нефть

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонную беседу, одной из тем которой стало обрушение цен на нефтяном рынке. В результате обмена мнениями, главы обоих государств договорились о необходимости двусторонних консультаций по этому вопросу на уровне министров энергетики. Политолог Павел Фельдман отметил, что такие низкие цены на нефть, как сейчас, в принципе, не выгодны ни России, ни США.

"Да, низкие цены на нефть позволяют США развивать экономику, и рядовому потребителю приятно, когда топливо дешевеет, но у Трампа во время его предвыборной кампании были серьезные договоренности со сланцевыми нефтяниками, которые сейчас просят его вмешаться в ситуацию", - заявил Фельдман.

Как сообщил эксперт, Трамп пытался повлиять на саудитов и убедить их не обрушивать цены до настолько низких значений, и в данном случае интересы и американских нефтяников, и российской стороны совпадают.

Нефтегазовое месторождение.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Нефть, газ, мировая экономика: высокая волатильность ситуации

"Трампа устроила бы цена 40-45 долларов за баррель, что позволило бы и сланцевикам развиваться, и рядовому потребителю получать дешевые нефтепродукты", - заявил Фельдман.

Что же касается интересов саудитов, то, как полагает эксперт, в данный момент саудиты сами осознали необходимость повышения цены на нефть. Дело в том, что в саудовском бюджете заложена значительно более высокая цена за баррель нефти. Кроме того, Саудовская Аравия скупает у США большие объемы вооружения, что позволяет Трампу оказывать на саудитов определенное давление с целью поднять цены на нефть до разумного предела.

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