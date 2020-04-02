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Юрий Швыткин
РИА Новости / Александр Паниотов

Швыткин: мы должны уберечь мир от ядерной угрозы

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200402/29739122/shvytkin-my-dolzhny-uberech-mir-ot-yadernoy-ugrozy.html

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в эфире радио Sputnik о необходимости дальнейшего диалога с США по вопросу продления договора СНВ-3.

Сказано в эфире
Швыткин: мы должны уберечь мир от ядерной угрозы

Посол России в США Анатолий Антонов отметил в интервью западным СМИ, что Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по вопросу продления договора СНВ-3. Как полагает зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин, на сегодняшний день основная задача ведущих игроков на мировой политической сцене - не допустить дальнейшее нарастание напряженности в мире.

"Независимо от пандемии, разразившейся в мире, я думаю, актуальность внешнеполитической повестки приобретает еще большее значение, поскольку мы должны уберечь мир от ядерной угрозы, от нависшей катастрофы", - подчеркнул Швыткин.

США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
© Video : Sputnik/RUPTLY
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
По словам эксперта, сегодня все соответствующие заинтересованные лица предпринимают все необходимые действия со стороны Российской Федерации для продления договора СНВ-3. Что же касается перспектив продления этого договора, то, вероятней всего, осознание таковой необходимости постепенно приходит к Штатам, считает Швыткин.

"Говорить о том, что вопрос решен, сильно преждевременно, но, вместе с тем, понимание необходимости продления постепенно приходит в головы руководителей Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что переговорный процесс перейдет сейчас в активную фазу", – резюмировал Швыткин. 

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