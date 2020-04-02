Швыткин: мы должны уберечь мир от ядерной угрозы

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в эфире радио Sputnik о необходимости дальнейшего диалога с США по вопросу продления договора СНВ-3.

Сказано в эфире Швыткин: мы должны уберечь мир от ядерной угрозы

Посол России в США Анатолий Антонов отметил в интервью западным СМИ, что Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по вопросу продления договора СНВ-3. Как полагает зампред комитета Госдумы Юрий Швыткин, на сегодняшний день основная задача ведущих игроков на мировой политической сцене - не допустить дальнейшее нарастание напряженности в мире.

"Независимо от пандемии, разразившейся в мире, я думаю, актуальность внешнеполитической повестки приобретает еще большее значение, поскольку мы должны уберечь мир от ядерной угрозы, от нависшей катастрофы", - подчеркнул Швыткин.

По словам эксперта, сегодня все соответствующие заинтересованные лица предпринимают все необходимые действия со стороны Российской Федерации для продления договора СНВ-3. Что же касается перспектив продления этого договора, то, вероятней всего, осознание таковой необходимости постепенно приходит к Штатам, считает Швыткин.

"Говорить о том, что вопрос решен, сильно преждевременно, но, вместе с тем, понимание необходимости продления постепенно приходит в головы руководителей Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что переговорный процесс перейдет сейчас в активную фазу", – резюмировал Швыткин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK