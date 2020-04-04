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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
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Экономист объяснила причины запрета экспорта ряда продуктов из ЕАЭС

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200404/29738516/economist-eas-karantin.html

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян подчеркнула, что данное решение лишь приостанавливает экспорт на время, а не полностью его запрещает

Сказано в эфире
Аза Мигранян – о запрете экспорта круп, муки и чеснока из ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов до 30 июня. Среди них репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

"Такая мера, скорее всего, обуславливает необходимость первоочередного обеспечения этой продукцией стран Евразийского экономического союза. Карантинные меры существенно влияют на производство продукции. Закрытие работающих предприятий и снижение объемов производства сказывается на деловой активности в этих странах. Запрет на экспорт является определенной мерой перестраховки от излишних рисков", – сказала Мигранян Sputnik.

Вторым фактором запрета является возможная диспропорция между ценами на данную продукцию на внутреннем рынке ЕАЭС и на внешних рынках, объяснила экономист.

"Как мы знаем, большинство стран, включая Россию, приняли решение о сдерживании роста цен, и у предпринимателей возникает дилемма – в случае если экспортные цены будут расти при стабильных ценах внутреннего потребления, конечно же, бизнес будет в большей степени заинтересован вывозить продукцию за бóльшую цену, нежели продавать ее внутри Евразийского экономического союза", – отметила она.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.



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