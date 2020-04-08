Вайсберг: почему ОПЕК+ откажется от жестких сценариев

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг в интервью Sputnik рассказал, почему добыча нефти не превысит в ближайшее время 5 миллионов баррелей в сутки.

Сказано в эфире Вайсберг: ОПЕК+ не договорится о радикальном сокращении добычи нефти

ОПЕК подготовила несколько сценариев сокращения добычи нефти к предстоящей 9 апреля встрече ОПЕК+. Согласно одному из них, добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки. Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг считает, что такой сценарий малореализуем сейчас.

Если этот вариант будет принят, цены на нефть сразу пойдут вверх, возможно, до 40 долларов за баррель, но тогда это может ударить по потребителям, убежден собеседник.

"Если говорить о рыночной ситуации в целом, прогнозы показывают, что спрос на нефть, скорее всего, упадет только на 5 миллионов баррелей в сутки, в этом смысле сокращение добычи на 10 миллионов баррелей - избыточно", - сказал Вайсберг.

Он отметил, что откажутся от этого сценария и США.

"Вероятность принятия такого жесткого варианта мала. Даже если пропорционально распределить эти объемы между всеми странами, которые будут участвовать в соглашении - я сомневаюсь, что США поддержат в полном объеме эти подходы - дело обернется неприемлемыми сокращениями, прежде всего, для России и Саудовской Аравии", - заявил эксперт радио Sputnik.

Вайсберг уточнил, что сейчас нужны цены, которые обеспечат приемлемую рентабельность для производителей, но "не убьют" потребителей.

"Если раньше была цена на нефть в районе 60 долларов за баррель, то сейчас этот порог снизился. Диапазон 30-35 долларов за баррель в краткосрочной перспективе выглядит более обоснованным. Все, что выше, будет работать на ухудшение картины спроса в 2021 году", - заключил аналитик.

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