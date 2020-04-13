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Рустам Танкаев
© Photo : из личного архива Рустама Танкаева

Танкаев: рынок нефти сейчас раскачивают спекулянты

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200413/29866626/tankaev-nefti-opec.html

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире радио Sputnik отметил, что в Европе потребление нефти резко упало. И продолжит падать из-за карантина.

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Танкаев о нефти и сделки ОПЕК

В воскресенье ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти на 23% в мае-июне, 18% сокращения - до конца 2020 года и 14% - до конца апреля 2022 года.

Мировые цены на нефть после решения ОПЕК+ в  понедельник отметили рост на 4%.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
© Ruptly
Страны ОПЕК+ договорились: добычу нефти предстоит сократить - видео

В эфире радио Sputnik представитель комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев высказал мнение, что снижение добычи нефти было неизбежно, а принятое решение ОПЕК+ "слишком слабо для стабилизации" цен.

По его словам, рынок нефти сейчас раскачивают спекулянты.

"В Китае после кризиса промышленность восстановилась практически на 90 процентов. В стране огромные запасы нефти, ее хватит на четыре месяца. Но запасы придержат. Нефть станут покупать, так как сейчас она очень дешевая", - отметил эксперт.

Что касается Европы, то там потребление резко упало.

"И продолжит падать из-за карантина, из-за прерывания производственных цепочек. Но к июлю потребление восстановится, цены вырастут. Сейчас тот период, когда рынок раскачивают спекулянты", - сказал Танкаев.

Определить падение спроса на мировом рынке в оперативном режиме почти невозможно, очень сложно, добавил эксперт.

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