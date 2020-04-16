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Иван Коновалов
© Photo : provided by Ivan Konovalov

Коновалов: США придумывают схемы, чтобы оправдать свои провалы

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200416/29907043/konovalov-usa-pridumyvayut-skhemy-chtoby-opravdat-svoi-provaly.html

США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием. В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Иван Коновалов прокомментировал эти заявления

Сказано в эфире
Коновалов: США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием

США разорвали сотрудничество с Россией практически во всех областях, Вашингтон придумывает разные схемы, чтобы оправдать свои провалы, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Иван Коновалов, комментируя заявления госдепартамента США о том, что РФ могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием.

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Доказательств американская сторона не предоставила.

Коновалов подчеркнул, что Москва предлагала сохранить нетронутым сотрудничество хотя бы на ядерной площадке, но президент США Дональд Трамп объявил о ревизии ядерного потенциала своей страны. По мнению эксперта, Вашингтон тяготит еще одно соглашение - Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Это говорит о том, что американцы снова берутся за ядерную дубину.

"Они используют ту же схему, которую использовали, например, по ДРСМД. США прокололись в первый раз, когда вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и просто не посчитали нужным ничего никому объяснять. Тогда они полагали, что Россия слаба и согласится с чем угодно. Ну а дальше это уже не получалось, приходилось придумывать схемы", – сказал Иван Коновалов.

Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанный в июле 1974 года, ограничивает порог мощности взрывов, а также предусматривает систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Обмен информацией между Россией и США в рамках этого договора осуществляется путем передачи уведомлений.

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