Рожанковский: после пандемии мировая экономика не быстро восстановится

Сказано в эфире Рожанковский: кризис закончится, вопрос в том, как быстро восстанавливаться

По итогам первого квартала нынешнего года китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые за 28 лет. ВВП Китая за первые месяцы года упал на 6,8 процентов, что, конечно же, является прямым следствием влияния пандемии, начавшейся на территории именно этого государства.

Экономист Владимир Рожанковский, комментируя этот факт, отметил, что для экспертов падение было ожидаемым. Единственное, нужно уточнить, что все-таки данная статистика касается пика кризиса, который пришелся на февраль. Сегодня Китай уже начал послекризисное восстановление своей экономики, снова начинают свою работу предприятия, открываются заблокированные ранее пути сообщения.

"Вопрос в том, как быстро откроются страны Запада, поскольку они являются главными потребителями товаров из Китая. Сейчас спрос на китайские товары ограничен, что связано с карантином в Европе, США и Юго-Восточном регионе Азии", - заявил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Как считает эксперт, падение сейчас остановлено, а за ним неизбежно последует рост. И есть несколько сценариев роста экономики, подчеркнул экономист.

В целом, прогнозы ведущих мировых экспертов свидетельствуют, что восстановление не будет быстрым. Есть такое понятие, как "отложенный спрос", вот в данном случае, спрос на различные товары в мире присутствует, но не может быть реализован немедленно. Однако, с окончанием пандемии ситуация должна измениться.

"В какой-то момент этот отложенный спрос даст большой толчок для ускорения производства. Я, как и многие эксперты, считаю, что к концу лета будет очень мощный всплеск, связанный с тем самым отложенным спросом, но затем темпы роста упадут, и до конца года мировая экономика не выйдет на те три процента роста, которые ожидались", - сказал Рожанковский.

Многое также будет зависеть от позиции Дональда Трампа, полагает эксперт. Не понятно пока, решит ли президент США продолжать торговые войны с Китаем, которые вызвали достаточно серьезное падение торгового оборота, наметившееся еще до кризиса. Но, исходя из имеющихся данных, уже можно сделать осторожный прогноз, что в текущем квартале падения у Китая больше не будет, и вопрос заключается лишь в том, как быстро китайская экономика восстановится до прежних темпов роста, а это уже большей счастью будет зависеть от того, когда будут открыты рынки для сбыта китайских товаров.

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