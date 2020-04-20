Чупшева: мигрантам в России предложили платить пособие по безработице

Российское Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице на время вспышки коронавируса нового типа.
По ее словам, аналогичные меры были приняты в Испании, Португалии и других странах. И этим же путем может пойти и Россия.
Чупшева отметила, что эксперты АСИ разработали четыре плана поддержки - для бизнеса, в сфере здравоохранения, в социальной сфере и в области развития рынка труда.
По ее словам, вопрос по мигрантами - это лишь одно из 50 предложений, направленных премьер-министру Мишустину.
"В нашей стране 2,5 миллиона патентов выдано мигрантам в разных сферах занятости. Это строительство, ЖКХ, медицина, образование", - сказала эксперт.
Она добавила, что речь идет о тех, кто работает легально в России.
"Это мигранты из Молдовы, Беларуси, Украины, стран Центральной Азии. Эти люди сегодня не могут получить ни социальную, ни медицинскую помощь", - сказала она..
Чупшева считает, что надо также рассмотреть программы помощи мигрантам в медицинской и социальной сферах.
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