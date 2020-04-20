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© Sputnik / Евгений Биятов

Чупшева: мигрантам в России предложили платить пособие по безработице

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200420/29953543.html

Глава Агентства стратегических инициатив России (АСИ) Светлана Чупшева рассказала, что одно из мер поддержки в области развития рынка труда, могут стать меры по защите легально трудоустроенных мигрантов.

© Sputnik / Евгений Биятов
Светлана Чупшева

Российское Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице на время вспышки коронавируса нового типа.

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© Sputnik / Yana Zaharova
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По ее словам,  аналогичные меры были приняты в Испании, Португалии и других странах. И этим же путем может пойти и Россия.

Чупшева отметила, что эксперты АСИ разработали четыре плана поддержки - для бизнеса, в сфере здравоохранения, в социальной сфере и в области развития рынка труда. 

По ее словам, вопрос по мигрантами - это лишь одно из 50 предложений, направленных премьер-министру Мишустину.

"В нашей стране 2,5 миллиона патентов выдано мигрантам в разных сферах занятости. Это строительство, ЖКХ, медицина, образование", - сказала эксперт.

Она добавила, что речь идет о тех, кто работает легально в России.

"Это мигранты из Молдовы, Беларуси, Украины, стран Центральной Азии. Эти люди сегодня не могут получить ни социальную, ни медицинскую помощь", - сказала она..

Чупшева считает, что надо также рассмотреть программы помощи мигрантам в медицинской и социальной сферах.

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