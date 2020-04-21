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Генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе РОСЧАЙКОФЕ Рамаз Чантурия
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: вырастут ли цены на самый популярный напиток в самоизоляциии

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200421/29956886/ekspert-vyrastut-li-tseny-na-samyy-populyarnyy-napitok-v-samoizolyatsiii.html

Генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, подорожает ли любимый напиток многих граждан Молдовы.

Сказано в эфире
Эксперт: вырастут ли цены на самый популярный напиток в самоизоляциии

Пока цены на нефть на мировых биржах летят вниз, кофе только дорожает. Ряд экспертов связывает этот факт с тем, что из-за введенного во многих странах карантина и режима самоизоляции заведения общественного питания не работают, и те, кто не привык себе отказывать в чашечке-другой кофе в любимом кафе, теперь предпочитают готовить и пить его дома. Поэтому спрос на кофе ничуть не упал, в отличие от спроса на многие другие товары, что позволило производителям кофе даже выиграть в разгар кризиса. Так, сорт арабика на Нью-Йоркской бирже подорожал на 15% - до 1,2 долларов за фунт.

Генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия так объяснил этот факт.

"В настоящее время в Бразилии, основном поставщике кофе, начинается сезон сбора кофе. У экспертов есть опасения, что не удастся привлечь достаточное количество сборщиков ввиду пандемической ситуации", - заявил Чантурия.

Чай кофе
© Sputnik / Алымбеков
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По словам эксперта, может произойти так, что кофе в этом году произведут меньше, и эти риски отражаются на росте биржевых цен. Однако это не значит, что цены на кофе в розничной сети тоже вырастут. Как сообщил Чантурия, в стоимости кофе, который мы видим на полке магазина, не более 30% составляет цена зеленого кофе, собранного на плантации, то есть, исходного продукта. Кофе нужно еще обжарить, упаковать, доставить до магазина — слишком много факторов, из которых складывается конечная цена. Помимо этого, магазинная наценка на кофе составляет обычно от 50% до 100% за упаковку.

"Наценка торговой сети настолько высока, что она очень часто компенсирует колебания, которые мы видим на бирже. Там есть логистика, есть масса расходов, которые не связаны с производственной ценой. Часто люди думают, что если на бирже кофе подорожал в два раза, то также должен подорожать кофе и в магазине", - заметил Чантурия.

Как заключил эксперт, процесс ценообразования в данном случае гораздо сложнее и напрямую не коррелирует с ценой на сырье на бирже.

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