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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
© Sputnik / Ramil Sitdikov

Лавров: Россия против попыток включить Молдову вместе с Приднестровьем в НАТО

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200421/29964613/lavrov-my-ne-budem-podderzhivat-popytki-lishit-moldova-ee-gosudarstvennosti.html

Москва всегда предпринимала меры для урегулирования приднестровской проблемы в рамках территориальной целостности Молдовы, заявил глава российской дипломатии.

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Лавров: мы не будем поддерживать попытки лишить Молдову ее государственности

Выступая во время видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия не будет поддерживать попытки включить Молдову вместе с Приднестровьем в НАТО, а Москва, Кишинев и Тирасполь способны найти решение приднестровского вопроса.

"Мы поддерживаем решение проблемы особого статуса Приднестровья в рамках единой и территориально целостной, суверенной Молдовы, которая обеспечивает уважение своего нейтралитета. В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдовы как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья", - сказал Лавров.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
Мнение Кишинева и Тирасполя: приднестровское урегулирование во время карантина
По его словам,  если бы все участники переговорного формата "5+2" ( Кишинев, Тирасполь - стороны конфликта, Россия, ОБСЕ, Украина - посредники, ЕС и США - наблюдатели) исходили из этих принципов, то приднестровская проблема давно была бы решена.

"К сожалению, некоторые наши западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укреплением и расширением НАТО", - заметил Лавров.

Министр добавил, что Россия поддерживает суверенитет Молдовы с самого начала ее независимости.

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