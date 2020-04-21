Лавров: Россия против попыток включить Молдову вместе с Приднестровьем в НАТО

Выступая во время видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия не будет поддерживать попытки включить Молдову вместе с Приднестровьем в НАТО, а Москва, Кишинев и Тирасполь способны найти решение приднестровского вопроса.
"Мы поддерживаем решение проблемы особого статуса Приднестровья в рамках единой и территориально целостной, суверенной Молдовы, которая обеспечивает уважение своего нейтралитета. В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдовы как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья", - сказал Лавров.
"К сожалению, некоторые наши западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укреплением и расширением НАТО", - заметил Лавров.
Министр добавил, что Россия поддерживает суверенитет Молдовы с самого начала ее независимости.
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