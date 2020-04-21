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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ

Лавров: возможно ли объединить ЕС и ЕАЭС

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200421/29965961/lavrov-eaes-es-kruglyi-stol.html

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова прокомментировал возможность объединения двух международных организаций.

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Лавров: возможно ли объединить ЕС и ЕАЭС

Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества с любой страной, которая разделяет принципы организации. Отвечая на вопрос участников круглого стола о возможности присоединения стран ЕС к ЕАЭС, Лавров отметил, что самым правильным было бы налаживать контакты между двумя интеграционными площадками.

"Самым правильным было бы налаживать контакты между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Такие предложения обсуждались еще в 2015 году, они продолжают рассматриваться в Брюсселе и сейчас", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что комиссия ЕАЭС несколько раз подавала ЕС на рассмотрение данные инициативы.

Александр Шпаковкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Поначалу было отношение просто отрицательное. Затем, по мере того, как в Брюсселе осознали, что многие практические функции страны-члены ЕАЭС делегируют на наднациональный уровень, Брюссель стал более открыт к диалогу с Евразийской экономической комиссией", - пояснил министр.

Глава МИД России уточнил, что сейчас ЕС и ЕАЭС сотрудничают по ряду технических вопросов. Лавров также напомнил, что Москва выступает за развитие стратегического партнерства на всем Евразийском пространстве. Подробности - в нашем подкасте.

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