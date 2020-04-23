Захарова: поддержка России для Молдовы весьма своевременна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела в четверг брифинг по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации, остановившись более подробно на теме помощи, которую Россия оказывает странам постсоветского пространства, в частности, нашей стране. Как сообщила Захарова, последняя неделя была отмечена знаменательным событием в российско-молдавских отношениях. 17 апреля было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Кишиневу российского государственного кредита. В условиях пандемии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, подписание прошло дистанционно, между заместителем министра финансов России и послом Молдовы в Москве.
"Российская поддержка в эти непростые времена является для Молдовы весьма востребованной и своевременной", - отметила Захарова.
"Мы рассчитываем, что оказываемое содействие поможет Молдове справиться с новой коронавирусной инфекцией и преодолеть все последствия, которые она вызывает", - заключила Захарова.
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