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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Valery Mel'nikov

Захарова: поддержка России для Молдовы весьма своевременна

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200423/29995180/zaharova-podderzhka-russia-dlya-moldova-vesma-svoevremenna.html

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга в формате видеоконференции рассказала о помощи, которую Россия оказала Молдове.

Сказано в эфире
Захарова: поддержка России для Молдовы весьма своевременна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела в четверг брифинг по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации, остановившись более подробно на теме помощи, которую Россия оказывает странам постсоветского пространства, в частности, нашей стране. Как сообщила Захарова, последняя неделя была отмечена знаменательным событием в российско-молдавских отношениях. 17 апреля было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Кишиневу российского государственного кредита. В условиях пандемии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, подписание прошло дистанционно, между заместителем министра финансов России и послом Молдовы в Москве.

"Российская поддержка в эти непростые времена является для Молдовы весьма востребованной и своевременной", - отметила Захарова.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая.
© Sputnik / Александр Суру
Борт ВКС России доставил в Молдову груз из Китая
Помимо этого, 19 апреля была завершена совместная российско-китайская операция по гуманитарной помощи Молдове. Военно-транспортный самолет АН-124 "Руслан" ВКС России доставил из Шанхая в Кишинев более 50 тонн произведенного в Китае медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Груз включал диагностические наборы, дезинфекционные аппараты, средства защиты, респираторы и ряд других необходимых товаров.

"Мы рассчитываем, что оказываемое содействие поможет Молдове справиться с новой коронавирусной инфекцией и преодолеть все последствия, которые она вызывает", - заключила Захарова.

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