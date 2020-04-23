Захарова: поддержка России для Молдовы весьма своевременна

Сказано в эфире Захарова: поддержка России для Молдовы весьма своевременна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела в четверг брифинг по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации, остановившись более подробно на теме помощи, которую Россия оказывает странам постсоветского пространства, в частности, нашей стране. Как сообщила Захарова, последняя неделя была отмечена знаменательным событием в российско-молдавских отношениях. 17 апреля было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Кишиневу российского государственного кредита. В условиях пандемии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, подписание прошло дистанционно, между заместителем министра финансов России и послом Молдовы в Москве.

"Российская поддержка в эти непростые времена является для Молдовы весьма востребованной и своевременной", - отметила Захарова.

Помимо этого, 19 апреля была завершена совместная российско-китайская операция по гуманитарной помощи Молдове. Военно-транспортный самолет АН-124 "Руслан" ВКС России доставил из Шанхая в Кишинев более 50 тонн произведенного в Китае медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Груз включал диагностические наборы, дезинфекционные аппараты, средства защиты, респираторы и ряд других необходимых товаров.

"Мы рассчитываем, что оказываемое содействие поможет Молдове справиться с новой коронавирусной инфекцией и преодолеть все последствия, которые она вызывает", - заключила Захарова.

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