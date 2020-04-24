Мезюхо: украинское общество ждут новые скандалы с участием Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера Украины. Как считает политолог Иван Мезюхо, такой политик, как Саакашвили, вряд ли сможет спокойно работать с командой Зеленского, напомнив, что с прежним президентом, Порошенко, бывший грузинский лидер не смог работать без скандалов. Что же касается решения Зеленского снова допустить Саакашвили в украинскую политику, то политолог считает этот шаг стратегической ошибкой Зеленского.
"Я думаю, что Саакашвили в своей новой должности не сможет осуществить никаких реформ, и вообще это назначение может негативно отразиться на рейтингах президентской политической силы "Слуга народа" и лично не рейтинге Зеленского", - заявил Мезюхо.
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