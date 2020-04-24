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Мезюхо: украинское общество ждут новые скандалы с участием Саакашвили

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200424/30004226/mezyukho-ukrainskoe-obschestvo-zhdut-novye-skandaly-s-uchastiem-saakashvili.html

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в эфире радио Sputnik возможное назначение на пост вице-премьера Украины бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Сказано в эфире
Мезюхо: украинское общество ждут новые скандалы с участием Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера Украины. Как считает политолог Иван Мезюхо, такой политик, как Саакашвили, вряд ли сможет спокойно работать с командой Зеленского, напомнив, что с прежним президентом, Порошенко, бывший грузинский лидер не смог работать без скандалов. Что же касается решения Зеленского снова допустить Саакашвили в украинскую политику, то политолог считает этот шаг стратегической ошибкой Зеленского.

"Я думаю, что Саакашвили в своей новой должности не сможет осуществить никаких реформ, и вообще это назначение может негативно отразиться на рейтингах президентской политической силы "Слуга народа" и лично не рейтинге Зеленского", - заявил Мезюхо.

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Все-таки, полагает эксперт, президент Порошенко в свое время смог несколько демонизировать образ Саакашвили в украинских СМИ, где развернулось настоящее противостояние между Порошенко и Саакашвили. В результате многие эксперты и политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, изменили свое мнение и уже выступали с осуждением в отношении бывшего грузинского лидера и бывшего губернатора Одесской области. И сейчас новое явление Саакашвили на украинском политическом небосклоне вряд ли принесет с собой что-то, кроме новых скандалов.

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