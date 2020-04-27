14:46 27 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.37
  • RUB0.25
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Иммунолог Жемчугов Владислав Евгеньевич
© Photo: Youtube.com / Ksu Sutkina

Жемчугов: смесь, разработанная для водолазов, помогает больным коронавирусом

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
143 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200427/30026888/zhemchugov-smes-koronavirus-vodolazy-lechenie.html

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал испытания предложенной российскими учеными новой методики лечения COVID-19 с помощью газовой смеси.

Сказано в эфире
Жемчугов о лечении COVID-19 гелием: пациентам становится легче дышать

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского начато экспериментальное лечение больных коронавирусом нового типа. Методика заключается в применении в ходе лечения особой газовой смеси, включающей оксид азота и гелия.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что эта методика используется довольно давно, но в лечении больных коронавирусом стала применяться только сейчас.

По словам врача, COVID-19 повреждает альвеолы легких, из-за чего наступает нехватка кислорода.

"Если добавлять гелиево-кислородную смесь, легкое в какой-то степени расправляется, ему становится легче дышать", - объяснил Жемчугов.

© AFP 2020 / MARCO BERTORELLO
Болеть COVID-19 дома: личный опыт жительницы Кишинева
Специалист добавил, что смесь была разработана для тех, кто дышит с усилием. Например, ее используют во время погружений на большую глубину водолазы.

"На глубине при высоком давлении смесь облегчает им дыхание. Также гелий уже давно используют для больных с тяжелой формой воспаления легких", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

Пока методику можно применять в подготовленных профильных учреждениях, таких как НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сама процедура, подчеркнул Жемчугов, не очень сложная, но важно точно определить соотношение компонентов смеси.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)

По теме

Кризис из-за COVID-19: сколько денег нужно для покрытия потерь экономики
COVID-19 сокращает продолжительность жизни — новое открытие ученых
Иностранные туристы могут не попасть в Италию до конца года


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Армянское кладбище в Кишиневе
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
Эксклюзивные кадры десантирования на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях
Первые в мире: кадры десантирования ВДВ на парашютах с высоты 10 тысяч метров
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться