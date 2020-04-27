Жемчугов: смесь, разработанная для водолазов, помогает больным коронавирусом

Сказано в эфире Жемчугов о лечении COVID-19 гелием: пациентам становится легче дышать

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского начато экспериментальное лечение больных коронавирусом нового типа. Методика заключается в применении в ходе лечения особой газовой смеси, включающей оксид азота и гелия.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что эта методика используется довольно давно, но в лечении больных коронавирусом стала применяться только сейчас.

По словам врача, COVID-19 повреждает альвеолы легких, из-за чего наступает нехватка кислорода.

"Если добавлять гелиево-кислородную смесь, легкое в какой-то степени расправляется, ему становится легче дышать", - объяснил Жемчугов.

Специалист добавил, что смесь была разработана для тех, кто дышит с усилием. Например, ее используют во время погружений на большую глубину водолазы.

"На глубине при высоком давлении смесь облегчает им дыхание. Также гелий уже давно используют для больных с тяжелой формой воспаления легких", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

Пока методику можно применять в подготовленных профильных учреждениях, таких как НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сама процедура, подчеркнул Жемчугов, не очень сложная, но важно точно определить соотношение компонентов смеси.

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