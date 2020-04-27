Вайсберг: удастся ли миру избежать самого кризисного сценария по нефти

Постепенно страны переходят в стадию снижения добычи и одновременно восстанавливается экономическая активность. В связи с этим можно предположить, что места хранения нефти все-таки останутся, считает эксперт Валерий Вайсберг

Сказано в эфире Вайсберг: мир избежит самого кризисного сценария по нефти

У берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщила Береговая охрана США.

С прошлой недели в акваторию прибывают все новые суда. Как сообщила газета The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса.

В интервью Радио Sputnik директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг назвал ситуацию ожидаемой. По его словам, хранилища нефти в США практически целиком заполнены, а на заводах наблюдается спад объемов переработки, поэтому танкеры будут находиться в акватории до тех пор, пока ситуация с избыточными запасами не улучшится.

В то же время, по словам эксперта, и в Европе наблюдается аналогичная ситуация.

Эксперт отметил, что оборот Роттердамского порта довольно серьезно сократился за последнее время, что тоже говорит о том, что в Европе тоже есть определенные переполнения.

"Но, учитывая, что постепенно все-таки мы переходим в стадию снижения добычи и одновременно восстанавливается экономическая активность, можно предположить, что все-таки самого кризисного сценария, когда мест хранения нефти вообще не останется, мы, наверное, избежим. Хотя в мае ситуация будет довольно напряженная и, в принципе, не только крупные танкеры, но и более мелкие могут быть задействованы в качестве средств хранения", – сказал он.

При этом, по мнению Вайсберга, цены на нефть во втором квартале будут достаточно низкими.

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