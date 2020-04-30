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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Пресс-служба МИД РФ

Захарова: часть акций ко Дню Победы будут перенесены в интернет

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200430/30073505/zaharova-aktsii-den-pobedy-perenos-internet.html

Дипломатические представительства России продолжают работу по подготовке празднования 75-летия Победы, адаптируя мероприятия к текущим условиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

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Захарова: акции ко Дню победы будут перенесены в интернет

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с распространением в мире коронавирусной инфекции, дипломатические представительства России продолжают работу по подготовке празднования 75-летия Победы. Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, уже пересмотрены графики многих мероприятий, коллективных акций, торжественных приемов, церемоний возложения венков к воинским мемориалам.

© Sputnik / Iliya Pitalev
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Отдельные акции пройдут онлайн, например, "Бессмертный полк", "Свеча памяти", "Георгиевская ленточка". Также будут проведены онлайн-фотовыставки, экспозиции, включающие ретроспективные хроники военных лет, показ картин российского кинематографа о войне, передач о Великой отечественной войне. Кроме того, будут награждены памятными медалями все ветераны, в том числе, проживающие за рубежом, им медали будут отправлены по почте.

"В данном случае, безусловно, мы сделаем так, чтобы с одной стороны наши ветераны за рубежом отметили этот праздник, знали о том, что в России этот праздник отмечается как всегда широко, о них помнят, дань памяти их подвигу жива. Но при этом максимальное внимание стоит уделить сохранению их здоровья", ― отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в связи с невозможностью проведения протокольных и других значимых акций, прорабатываются варианты их переноса на более поздние сроки.

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