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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Sputnik / Виталий Белоусов

Матвиенко: ни у кого нет права менять историю, отрицать Победу

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200507/30166338/matvienko-ni-u-kogo-net-prava-menyat-istoriyu.html

Спикер Совета Федерации России призвала национальные парламенты стран СНГ включиться в совместную работу по сохранению правды истории для будущих поколений.

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Матвиенко: новые поколения должны знать всю правду о войне без изъятий

Ни у кого нет права менять историю Великой Отечественной войны, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время видеомоста с парламентариями стран СНГ, Восточной и Центральной Европы.

Она напомнила, что во Второй мировой войне страны с разными идеологическими и политическими системами смогли преодолеть разногласия и объединиться для борьбы с общим злом.

"День Победы — великий, по-настоящему святой праздник. Советский Союз, наши народы заплатили очень горькую цену за Победу. В этом году по понятным причинам мы не будем проводить масштабные торжества. 9 мая люди подойдут к распахнутым окнам квартир с портретами предков в руках, чтобы спеть военные песни. Присоединяйтесь!" — заявила Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, сейчас готовится специальное заявление председателя Межпарламентского Союза, посвящённое 75-летию Победы.

Троллейбус Победы
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Как встретить в Кишиневе "Троллейбус Победы"

"На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи. Только последовательная, ответственная и честная реализация этой благородной миссии в состоянии обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от новых мировых войн", - отметила спикер Совета Федерации России.

Матвиенко подчеркнула, что новые поколения должны знать всю правду о войне, свою историю. Отметив, что каждая из постсоветских стран выбрала свой путь развития, но это тоже благодаря тому, что СССР выиграла войну.

"Такая свобода выбора стала, в том числе, следствием нашей общей Победы. Ни у кого нет права менять историю. В этой войне страны с разными идеологиями смогли объединиться против зла. Нужно, чтобы победа над нацизмом была признана человечеством. Нужно воздать должное героям, которые спасли мир от фашизма", — сказала Матвиенко.

В преддверии 9 мая парламентарии из постсоветских государств и их коллеги из Европы вспоминают тех, кто победил фашизм, рассказывают о восприятии событий Второй мировой войны в разных странах, а также о том, как их соотечественники будут отмечать День Победы в этом году.

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