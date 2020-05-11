Эксперт рассказал, для чего США нужно оружие стран бывшего СССР

Сказано в эфире Константин Сивков: для чего США нужно оружие стран бывшего СССР

Министерство обороны США намерено приобрести системы вооружения и боеприпасы, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока".

"Вооруженные силы СССР уже давно вывели свою военную технику из союзных республик. Там давно ничего нет, кроме, пожалуй, бронетранспортеров БТР-60, которые распространены по всему миру в таком количестве, что никакой тайны не представляют. Все, что эти страны могли передать Министерству обороны США, они уже давно передали", - отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что старая советская техника нужна Штатам для проведения испытаний и учений, а также боевого применения.

"Желание закупить оружие бывших советских республик обусловлено только одним намерением - отработать действия против определенного противника" - сказал Сивков.

Он отметил, что подчеркнул, что за 30 лет с момента распада СССР американцы успели ознакомиться со всеми интересными им видами советского вооружения.

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