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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт рассказал, для чего США нужно оружие стран бывшего СССР

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200511/30214194/ehkspert-rasskazal-dlya-chego-ssha-nuzhno-oruzhie-stran-byvshego-sssr.html

Специфические виды вооружения закупаются ради отработки боевых действий личного состава против конкретного противника, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сказано в эфире
Константин Сивков: для чего США нужно оружие стран бывшего СССР

Министерство обороны США намерено приобрести системы вооружения и боеприпасы, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока".

"Вооруженные силы СССР уже давно вывели свою военную технику из союзных республик. Там давно ничего нет, кроме, пожалуй, бронетранспортеров БТР-60, которые распространены по всему миру в таком количестве, что никакой тайны не представляют. Все, что эти страны могли передать Министерству обороны США, они  уже давно передали", - отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что старая советская техника нужна Штатам для проведения испытаний и учений, а также боевого применения.

"Желание закупить оружие бывших советских республик обусловлено только одним намерением - отработать действия против определенного противника" - сказал Сивков. 

Он отметил, что подчеркнул, что за 30 лет с момента распада СССР американцы успели ознакомиться со всеми интересными им видами советского вооружения.

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