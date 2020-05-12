Лавров: в СНГ оперативно реагируют на меняющуюся реальность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал по итогам онлайн-заседания глав МИД СНГ о вопросах, которые были затронуты участниками виртуального саммита.

Сказано в эфире Лавров о сотрудничестве стран СНГ для борьбы с коронавирусом

Эпидемия коронавируса показала, что СНГ является достаточно эффективной организацией, способной к координированным действиям в ответ на общие угрозы для стран-участниц, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии", — подчеркнул глава МИД России.

Он подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств условились продолжить работу над совершенствованием механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики борьбы с инфекционными болезнями.

Лавров добавил также, что текущая ситуация проверяет партнеров на прочность.

"Если говорить по-крупному, в геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность, способность и государств, и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях", — сказал он.

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